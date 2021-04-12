Российская теннисистка Кудерметова поднялась на девять позиций в рейтинге WTA

Россиянка Вероника Кудерметова поднялась на девять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

11 апреля спортсменка одержала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич в финале турнира в американском Чарльстоне. Благодаря этому Кудерметова поднялась с 38-й на 29-ю строчку и стала первой ракеткой России.

Лидирует представительница Австралии Эшли Барти. Второе место занимает японская теннисистка Наоми Осака. На третьей строчке располагается румынка Симона Халеп.

Также в топ-50 среди российских спортсменок входят Екатерина Александрова (34), Светлана Кузнецова (36), Дарья Касаткина (37), Анастасия Павлюченкова (40).

Ранее Кудерметова поделилась впечатлениями от победы на турнире американском Чарльстоне.

Рейтинг WTA, 12 апреля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9285;

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7985;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6965...

29 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 2130...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1955...

36 (35). Светлана Кузнецова (Россия) — 1815...

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1745...

40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1715.