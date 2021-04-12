24 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» в овертайме переиграть «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизей», завершилась со счетом 3:2 в пользу «островитян». В составе победителей отличились Кайл Палмьери, Жан-Габриэль Пажо и Райан Пулок. У гостей шайбы забросили Либор Гайек и Брендан Смит.

Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов отметился результативной передачей. Для россиянина это дебютное очко в НХЛ.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска из 26. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркив совершил 29 сейвов.

После 42 матчей регулярного чемпионата «Айлендерс», набравшие 58 очков, занимают второе место в турнирной таблице Востояного дивизиона. «Рейнджерс» с 44 баллами располагаются на пятой строчке.

16 апреля «Айлендерс» на выезде встретятся с «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» двумя днями ранее сыграют в Ньюарке с «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Анахайм Дакс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

1:0 — Палмьери (Нельсон, Бейли) — 01:47 (5x4)

2:0 — Пажо (Эберле, Барзал) — 19:52

2:1 — Гайек (Какко, Хитил) — 30:23

2:2 — Смит (Зибанеджад, Кравцов) — 32:16

3:2 — Пулок (Барзал) — 61:13 (3x3)