Тренер «Манчестер Юнайтед» высмеял поведение игрока «Тоттенхэма» Сона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высмеял поведение нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина в матче 31-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в столице Великобритании, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 33-й минуте форвард «красных дьяволов» Эдинсон Кавани забил мяч в ворота хозяев, однако гол был отменен, так как до этого полузащитник «Манчестера» Скотт Мактоминей отмахнулся от корейского футболиста и попал ему по лицу. После контакта Сон упал на газон.

«Если бы он был моим сыном и упал таким образом, после чего ему потребовалась помощь партнеров, чтобы встать — тогда он не получил бы еды. Это постыдный поступок. Игра совсем пропала», — приводит слова специалиста «Би-би-си».

После 31 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед», набравший 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Тоттенхем» с 49 баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее Сульшер рассказал о ходе контрактных переговоров с Кавани.