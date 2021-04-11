«Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей точными ударами отметились Габриэл Мартинелли и Александр Ляказетт, который отметился дублем.

В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты занимают девятое место, набрав 45 очков. В следующем туре «канониры» сыграют дома против «Фулхэма». Встреча состоится 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

«Шеффилд Юнайтед» располагается на 20 месте в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. В следующем туре команда Пола Хекингботтома сыграет с «Вулверхэмптоном». Команды выйдут на поле 17 апреля. Поединок стартует в 17:00 по московскому времени.

Интересно, что в матче первого круга, который прошел 4 октября, «Арсенал» победил со счетом 2:1, благодаря забитым мячам Букайо Сака и Николя Пепе.

Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).