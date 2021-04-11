«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В конце первого тайма счет открыл игрок «шпор» Сон Хын Мин. После перерыва точные удары Фреда, Эдинсона Кавани и Мэйсона Гринвуда принесли «красным дьяволам» победу.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает седьмое место, набрав 49 очков. В следующем туре «шпоры» сыграют на выезде с «Эвертоном». Встреча состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают второе место, имея в активе 63 балла. В следующем матче чемпионата Англии манкунианцы сыграют с «Бернли». Команды выйдут на поле 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Интересно, что в матче первого круга лондонцы разгромили своих соперников со счетом 6:1.

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