Смит заверил всех в своей победе над Власовым за пояс чемпиона WBO

Американский боксер Джо Смит-младший прокомментировал победу над Максимом Власовым в бою за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Его слова передает Boxing News 24 .

Спортсмен заявил, что сумел одолеть противника в честном и бескомпромиссном поединке.

«Конечно, это был близкий бой. Я навязал борьбу Власову. Он показал себя отличным бойцом. Он устроил замечательное шоу.

Я верю, что одержал справедливую победу. Судьи видели, что я наносил более тяжелые удары. Я хочу выиграть другие титулы», — сказал Смит.

Напомним, что команда спортсмена рассматривает вариант поединка против действующего обладателя чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) Артура Бетербиева.

31-летний американец в 30 поединках потерпел три поражения в своей профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что российский боксер Максим Власов не согласился с поражением Джо Смиту-младшему .