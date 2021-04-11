В «Ахмате» жестко отреагировали на слухи о договорной игре с «Уфой»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о договорной игре с «Уфой» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, борьба с разговорами о якобы нечестной игре похожа на попытку одолеть ветряную мельницу.

«Кто-то себе придумывавет историю, и начинается обсуждение. Если кто-то так думает, то пусть пишет заявление — они знают, где это можно сделать. Вся проблема лишь в том, что «Уфа» и «Ахмат» играли два матча между собой, вот и все.



Бред какой-то слушать это, комментировать... Еще раз говорю: если у кого-то есть какие-то факты, пусть пишут заяление и обращаются в нужные инстанции», — сказал Айдамиров в интервью Sport24.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» анонсировал игру с «Локомотивом» в стиле компьютерной игры Red Dead Redemption 2.