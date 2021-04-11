Наставник «Челси» Тухель рассказал о задаче клуба

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о задаче клуба, передает Sky Sports.

Напомним, 10 апреля «синие» разгромили «Кристал Пэлас» со счетом 4:1.

«Я приехал в Англию ради цели финишировать в первой четверке. У нас есть свой собственный путь. Нам нужны результаты регулярно. Мы должны финишировать в четверке», — заявил Тухель.

Четвертое место в чемпионате Англии дает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, 10 апреля «синие» разгромили «Кристал Пэлас» со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Кай Хаверц, Курт Зума и Кристиан Пулишич, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил 30-летний бельгийский нападающий Кристиан Бентеке.

После этого успеха подопечные Томаса Тухеля набрали 54 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Команда под руководством Роя Ходжсона с 38 баллами осталась на 13-й позиции.

Ранее «Лидс» в меньшинстве вырвал сенсационную победу у «Манчестер Сити».