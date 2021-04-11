Шатаут Василевского помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» обыграла «Нэшвилл».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Напомним, в лиге действуют ограничения по количеству зрителей на арене из-за пандемии коронавируса.

В составе победителей точными бросками отметились Росс Колтон, Янни Гурд и Эрик Чернак. Россиянин Михаил Сергачев записал на свой счет голевую передачу.

Голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский оформил 25-й шатаут в карьере.

В своем дивизионе «Тампа» занимает второе место, набрав 58 очков. Следующий матч «молнии» также проведут с «Нэшвиллом». Встреча состоится 14 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 3.00 по московскому времени.

«Нэшвилл» занимает в Центральном дивизионе четвертое место, имея в активе 48 баллов.

«Тампа» является действующем обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии 2020 года «Лайтинг» обыграли «Даллас Старз», за который выступает голкипер Антон Худобин.

Ранее «Миннесота» опубликовала документальный фильм о форварде клуба Кирилле Капризове.