Шатаут Василевского помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл»
В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» обыграла «Нэшвилл».
Встреча завершилась со счетом 3:0. Напомним, в лиге действуют ограничения по количеству зрителей на арене из-за пандемии коронавируса.
В составе победителей точными бросками отметились Росс Колтон, Янни Гурд и Эрик Чернак. Россиянин Михаил Сергачев записал на свой счет голевую передачу.
Голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский оформил 25-й шатаут в карьере.
В своем дивизионе «Тампа» занимает второе место, набрав 58 очков. Следующий матч «молнии» также проведут с «Нэшвиллом». Встреча состоится 14 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 3.00 по московскому времени.
«Нэшвилл» занимает в Центральном дивизионе четвертое место, имея в активе 48 баллов.
«Тампа» является действующем обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии 2020 года «Лайтинг» обыграли «Даллас Старз», за который выступает голкипер Антон Худобин.
Ранее «Миннесота» опубликовала документальный фильм о форварде клуба Кирилле Капризове.