Третьяк похвалил СКА за победу в 5 матче Западной конференции над ЦСКА

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился впечатлениями от пятого матча финальной серии Западной конференции между петербургским СКА и московским ЦСКА, передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 3:2 ОТ

«Мне даже больше СКА понравился, у него было больше моментов. Они проигрывали 0-3 в серии, потом проявили характер, выиграли два матча подряд, поэтому интрига остается», — сказал Третьяк.

Также он отметил, что ЦСКА по составу выглядит посолиднее, но шансы есть у обеих команд.

Стоит отметить, что в составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Подколзин, оформивший дубль, и Кирилл Марченко.

У проигравшей команды отличились Максим Мамин и Брендан Лайпсик.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Следующая игра состоится 12 апреля в Санкт-Петербурге. В регулярном сезоне команды провели четыре матча. Московские армейцы выиграли трижды, пропустив лишь восемь шайб.

Ранее наставник московского ЦСКА Игорь Никитин объяснил поражение от петербургского СКА в пятом матче финала Западной конференции.