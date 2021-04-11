Зидан оценил перспективы «Реала» в борьбе за чемпионство
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил перспективы команды в борьбе за чемпионство, передает Marca.
«С точки зрения борьбы за чемпионство ничего не изменилось. Впереди по-прежнему много матчей. Сейчас нам нужно отдохнуть после двух тяжелейших игр», — сказал Зидан.
Напомним, 10 апреля «сливочные» одержали верх над каталонский «Барселоной» со счетом 2:1. В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка.
У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.
На 90-й минуте «сливочные» остались вдесятером — за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.
После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.
Сине-гранатовые опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.