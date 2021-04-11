Игрок «Рубина» Йевтич установил историческое достижение своей команды

10 апреля казанский «Рубин» в гостях обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

Единственный мяч в поединке забил игрок клуба из Татарстана Дарко Йевтич. Интересно, что он забил 3000-й мяч «Рубина» в официальных матчах. Об этом сообщает Twitter команды.

Йевтич перешел в «Рубин» в январе 2020 года. Также он выступал за швейцарский «Базель» и польский «Лех».

После этого успеха подопечные Леонида Слуцкого набрали 43 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Коллектив под руководством Валерия Карпина остался на девятой позиции с 37 баллами.

В следующем туре «Рубин» сыграет против «Урала». Встреча состоится 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

В 2021 году «Рубин» одержал 5 побед в шести матчах, уступив лишь подмосковным «Химкам» (1:3). Интересно, что в этих матчах казанцы пропустили лишь четыре мяча, обыграв московский «Спартак» (2:0) и петербургский «Зенит» (2:1).

Ранее наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил шансы команды на выход в еврокубки.