Наставник «Рубина» Слуцкий оценил шансы команды на выход в еврокубки

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил шансы команды на выход в еврокубки.

«Просто играем каждый матч. У нас не было ни одной лёгкой игры в этом сезоне. Уверен, что и не будет. Поэтому идем от игры к игре и не думаем об окончательном результат», — передает слова Слуцкого «Матч ТВ».

Напомним, 10 апреля клуб из Татарстана обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил швейцарский полузащитник Дарко Евтич, поразивший ворота Сергея Песьякова на 73-й минуте встречи.

После этого успеха подопечные Леонида Слуцкого набрали 43 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Коллектив под руководством Валерия Карпина остался на девятой позиции с 37 баллами.

Ранее «Рубин» в гостях одолел «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ.