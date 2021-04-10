«Челси» разгромил «Кристал Пэлас» в игре 31-го тура АПЛ

В очередном матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» разгромил «Кристал Пэлас».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Селкхерст Парк» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кай Хаверц, Курт Зума и Кристиан Пулишич, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил 30-летний бельгийский нападающий Кристиан Бентеке.

После этого успеха подопечные Томаса Тухеля набрали 54 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Команда под руководством Роя Ходжсона с 38 баллами осталась на 13-й позиции.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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