«Реал» впервые за 21 год забил со штрафного «Барселоне»

В эти минуты идет матч 31-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

На 28-й минуте немецкий полузащитник Тони Кроос точно исполнил штрафной, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

По данным журналиста Алексиса Мартино-Тамайо, этот гол стал для «сливочных» первым с 2000-го года в «Эль Класико» забитым прямым ударом со штрафного.



Последний раз это удавалось бразильскому защитнику Роберто Карлосу, поразившему ворота «блауграны» 26 февраля 2000 года.



«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После 60-й минуты счет в игре 2:1 в пользу подопечных Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в команде.