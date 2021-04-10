Тренировочный сбор российских биатлонистов на Камчатке может сорваться

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Восстановительный тренировочный сбор российских биатлонистов на Камчатке может сорваться, сообщает РИА «Новости».

По словам старшего тренера национальной сборной Юрия Каминского, у команды до сих пор нет авиабилетов.

«Что-то очень трудно у нас сборы организовываются, опять те же проблемы, что и раньше возникли. Хоть и не проводи их совсем. Мы не в состоянии найти место, где за выделяемые нам деньги можно провести нормальный сбор. Приходится договариваться.

На сегодня у нас еще нет билетов, хотя планировали 13-го числа вылететь», — сказал Каминский.

В прошедшем сезоне Кубка мира российские биатлонисты завоевали семь медалей, две из которых — в личных гонках. Александр Логинов победил в индивидуальной гонке в Антхольце, а Эдуард Латыпов взял серебро в масс-старте в Эстерсунде.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что решение об уходе с поста было его инициативой.