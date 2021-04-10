Наставник «Динамо» Шварц прокомментировал вылет команды из Кубка России

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал вылет команды из Кубка России, передает «Чемпионат.com».

Напомним, бело-голубые проиграли в 1/4 финала самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

«Я не могу сказать, что мы не были готовы к «Крыльям». Мы плохо вошли в матч. Допускали простые ошибки. Из этого получили гол. Надо отдать должное сопернику, они хорошо играли», — сказал Шварц.

Также Шварц отметил, что самарцы выйдут в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам текущего сезона.

В турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) «Крылья Советов» занимают первое место, набрав 79 очков. Бело-голубые расположились на пятой строчке в Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 42 балла.

Следующий матч в ФНЛ самарцы проведут против астраханского «Волгаря». Динамовцы в РПЛ примут на своем поле «Урал» из Екатеринбурга.

Также в 1/2 финала Кубка России пробились московский ЦСКА, грозненский «Ахмат» и столичный «Локомотив»

Ранее Андрей Тихонов похвалил «Крылья Советов» за победу над «Динамо».