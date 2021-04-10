Тренер Хованцев ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев ответил на вопрос о своем возможном возвращении в национальную команду, передает «Спорт День за Днем».

«Согласился бы я сейчас занять должность главного тренера? Всем понятно, что я не организатор. Мне больше интересно методическое направление и подготовка спортсменов», — сказал Хованцев.

Напомним, стало известно о том, что Валерий Польховский покинул пост наставника сборной России по состоянию здоровья. Назначение Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону было согласовано в августе 2020 года. В прошедшем сезоне Кубка мира российские биатлонисты завоевали семь медалей, две из которых — в личных гонках. Александр Логинов победил в индивидуальной гонке в Антхольце, а Эдуард Латыпов взял серебро в масс-старте в Эстерсунде.

Россияне завоевали золото в смешанной эстафете в Оберхофе и женской — в Антхольце. Также мужская национальная команда взяла серебро и две бронзы.

На чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке мужская команда взяла бронзу в эстафете.

Ранее сообщалось о том, что Польховский покинул пост главного тренера сборной России по своей инициативе.