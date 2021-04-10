Червиченко высказался об угрозах игроков «Арсенала» в адрес тренеров ЦСКА

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент, который произошел после матча 1/4 финала Кубка России между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА.

Встреча между командами, прошедшая в Туле 8 апреля, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. По информации СМИ, после матча в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами армейского клуба. Футболисты «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров красно-синих. Представители «канониров» обещали «проломить головы» специалистам. Конфликт удалось погасить после того, как игроков оттащили от тренеров.

«Игроки входят в такой спор с тренером команды соперника, это не комильфо. Между футболистами, это еще нормально. Но угрожать тренерам чужой команды пробитием головы — явный перебор», — передает слова Червиченко «Советский спорт».

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что инцидент, произошедший после матча 1/4 финала Кубка страны между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА, попал на видео.