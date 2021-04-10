Гендиректор ЦСКА оценил итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка России

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался об итогах жеребьевки Кубка России.

В полуфинале армейский клуб встретится со столичным «Локомотивом», а грозненский «Ахмат» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

«Перефразируя классика, скажу так: наши пожелания и ожидания от жеребьевки — это наши проблемы. Зато получим два супердерби в течение недели», — цитирует Бабаева «Чемпионат.com».

Встреча между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 21 апреля на «РЖД арене». 25 апреля армейский клуб сыграет на выезде с московским «Спартаком» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 24-х туров ЦСКА, набравший 43 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (47) располагается на второй строчке, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла. В активе «Локомотива» 43 очка. «Железнодорожники» опережают армейцев по дополнительным показателям.

Ранее полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался об итогах жеребьевки 1/2 финала Кубка России.