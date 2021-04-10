Игрок ЦСКА Сигурдссон высказался об итогах жеребьевки 1/2 финала Кубка России

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался об итогах жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

В полуфинале армейский клуб встретится со столичным «Локомотивом», а грозненский «Ахмат» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

«Нам предстоит очень сложная игра, но мы будем ждать ее! Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны». — приводит слова футболиста официальный сайт армейцев.

Исландец отметил, что «железнодорожники» находятся в хорошей форме, однако красно-синие готовы оказать сопернику сопротивление.

Встреча между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 21 апреля на «РЖД арене».

Ранее главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался об итогах жеребьевки 1/2 финала Кубка России. По мнению хорватского специалиста, команде достался самый сложный соперник из всех возможных.