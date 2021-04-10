Трусова рассказала о комфортных условиях в академии Плющенко

Бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова рассказала о работе в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Насколько важен комфорт? Конечно, это важно. Здесь очень хорошо, за городом, мне очень нравится. Во время карантина мы переехали жить в свой дом, жили там весь карантин. До большого дома, в котором я живу с семьёй, ехать 1 час и 15 минут отсюда.

А здесь, на территории Евгения Викторовича, есть мой домик, где я живу неделю. Это очень помогает, тяжело ехать на машине на тренировку, с тренировки тоже на машине, а еще учиться надо», – сказала Трусовой в эфире телеканала «Дождь».

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

В прошедшем сезоне Трусова одержала победу на двух этапах Кубка России, а также заняла второе место в командном турнире Кубок Первого канала.

Ранее Трусова отреагировала на мнение о том, что у нее не женское катание.