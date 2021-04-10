Действующий президент «Реала» Перес выдвинул свою кандидатуру на новый срок

Действующий президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выдвинул свою кандидатуру на новый срок, сообщается на официальном сайте «королевского клуба».

Отмечается, что Перес является пока единственным кандидатом. Если другие претенденты не подадут заявки до 12 апреля, то действующий президент автоматически будет переизбран на срок до 2025 года.

Перес руководил испанским клубом с 2000 года, однако после неудач «Реала» в 2006-м он покинул пост. Функционер вернулся на прежнюю должность в 2009 году.

Под его руководством «Реал» стал трехкратным чемпионом Испании (2011/12, 2016/17, 2019/20), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018), трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017), двукратным обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14), трехкратным победителем Суперкубка Испании (2012, 2017, 2019/20) и четырежды победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Ранее сообщалось, что Перес излечился после перенесенного коронавируса.