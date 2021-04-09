Вышел в эфир выпуск Comedy Сlub с участием Большунова

Российский лыжник Александр Большунов стал гостем программы Comedy Сlub на канале «ТНТ». Запись программы состоялась 28 марта, в те дни в Тюмени шел чемпионат России и лыжник отправился на съемки сразу после того, как выиграл золото в скиатлоне.

Большунова обвиняли в том, что из-за этой поездки он снялся с гонки на 15 километров с раздельным стартом. Сам лыжник отрицал взаимосвязь полета в Москву и снятие с гонки.

«На самом деле, эта гонка в планах не стояла. Но меня заявили на нее, поэтому я вышел на разминку и смотрел уже по состоянию», — сказал победитель общего зачета Кубка мира

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также в очередной раз одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте..

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