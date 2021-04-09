Женская сборная России победила Португалию в первом стыковом матче Евро-2022

Женская сборная России одержала минимальную победу в гостях над Португалией в первом стыковом матче к чемпионату Европы-2022.

Встреча проходила на стадионе «Эштадиу ду Рештелу» в Лиссабоне и завершилось победой россиянок со счетом 1:0. Автором единственного гола на 51-й минуте стала нападающая Нелли Коровкина. Ответная игра пройдет 13 апреля на стадионе «Сапсан Арена».

Победитель по итогам двухматчевого противостояния получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы.

Голкипер сборной России Эльвира Тодуа провела 98-й матч за национальную команду. 35-летняя футболистка четырежды признавалась лучшим вратарем России.

«Португалия — очень сильная команда, не случайно в своей отборочной группе она потерпела всего одно поражение. Португалки — не подарок, но и мы тоже. Легко не будет ни нам, ни Португалии», — сказал перед матчем главный тренер российской команды Юрий Красножан..

Чемпионат Европы-2021. Женщины. Стыковые матчи

Португалия — Россия — 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Коровкина, 51.