Латыпов: Дзюба пробовал себя в роли биатлониста и решил, что будет играть только в футбол

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как относится к футболу. Перед четвертьфинальным матчем Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» 27-летний спортсмен вышел на поле с винтовкой и в форме сборной России. После чего произвел символические выстрелы в нарисованные на табло мишени. Ему также подарили футболку самарского клуба.

«Я занимался футболом. Можно сказать, играю неплохо. На своем уровне, так скажем. Был опыт: Артем Дзюба приходил в Санкт-Петербурге и пробовал себя в роли биатлониста. Но он сказал, что это очень тяжело и он будет играть только в футбол. Я буду рад, если футболисты попробуют себя в роли биатлонистов», — приводит слова Латыпова пресс-служба ФК «Крылья Советов».

Латыпов в минувшем сезоне занял 18-е место в общем зачете Кубка мира. На его счету бронза в эстафете на чемпионате мира, а также серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Латыпов живет в Самарской области.

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