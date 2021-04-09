«Ак Барс» обыграл «Авангард» и сравнял счет в финальной серии Восточной конференции

В четвертом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 6-й минуте Михаил Глухов «Ак Барс» вперед. На 43-й секунде третьего периода Станислав Галиев реализовал численное большинство и увеличил преимущество казанцев. На последней минуте Корбан Найт отыграл одну шайбу.

КХЛ. Плей-офф. Финал Восточной конференции. Четвертый матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – Глухов (Бурмистров) – 05:03 (5x5), 0:2 – Галиев (Галимов) – 40:43 (5x4), 1:2 – Найт (Толчинский, Буше) – 59:52 (6x4).

«Ак Барс» одержал вторую победу подряд и сравнял счет в серии — 2-2. Пятая встреча будет сыграна в Казани 11 апреля.

В финале Западной конференции московский ЦСКА ведет в серии у петербургского СКА со счетом 3:1. Следующий матч состоится 10 апреля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — «Ак Барс».