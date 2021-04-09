Мужчина, выбежавший голым на поле в матче ЛЕ, прятался на стадионе 14 часов

Испанская полиция сообщила, что мужчина, выбежавший на поле без одежды в матче Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед», скрывался под брезентом на стадионе в течение 14 часов до начала матча.

«Он добрался до стадиона в 7 часов утра, пройдя периметр безопасности, расположенный между стадионом и соседним зданием и провел следующие 14 часов, спрятавшись под брезентом, чтобы его не видели. Оттуда он и выбежал на поле», — приводит Goal.com заявление местной полиции.

Сообщается, что мужчину зовут Ольмо Гарсия, он уже давно известен местным жителям как «обнаженный гранадский человек» из-за его пристрастия к прогулкам в общественных местах без одежды.

Гарсия выбежал на поле на седьмой минуте матча. Игра была ненадолго прервана. Мужчина упал и начал перекатываться по полю, пока не выбежали полицейские и не увели его.

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