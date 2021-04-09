Вратарь Злобин: в Португалии рассказываю всем, что Москва — не вся Россия

Российский вратарь Иван Злобин, который выступает сейчас за португальский «Фамаликан», рассказал о том, что его партнеры по клубу думают о России.

«Одноклубники спрашивают, правда ли в России огромные зарплаты у игроков. А я сам не могу им ответить, какие зарплаты в цифрах. Слышал все из прессы, как и они. В нефутбольном плане говорят, что Москва и Санкт-Петербург – красивые. Спрашиваю у них: «А другие города видели?» – «Нет-нет. Россия – это же Москва, а Москва очень красивая». Рассказываю им кое-какие истории о России, чтобы они поняли, что Москва – это не вся Россия», — рассказал Злобин в интервью Sports.ru.

Иван Злобин родился в Тюмени и является воспитанником тольяттинской Академии имени Коноплева. Затем играл в академии ЦСКА, откуда уехал в Португалию, где выступал за «Лейрию» и «Бенфику», а в прошлом году перешел в «Фамаликан», подписав с клубом пятилетний контракт. «Фамаликан» выступает в высшей лиге португальского чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» продала российского голкипера Злобина в «Фамаликан».