Капитан «Авангарда» Емелин выписан из реанимации

Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин выписан из реанимации и переведен в профильное отделение в другой клинике.

«Состояние Алексея Емелина улучшилось: он выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике. Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшнем матче. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения!» — говорится в сообщении на официальной странице «Авангарда» команды в Twitter.

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву. СМИ сообщали, что игроку может быть проведена операция по трансплантации печени.

Позднее в МВД Татарстана заявили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества, однако 8 апреля в НИИ имени Склифосовского опровергли их наличие в крови. Сообщалось о сильнодействующих лекарствах с кодеином.

Ранее сообщалось, что «Авангард» направил официальный запрос в МВД Татарстана по делу Емелина.