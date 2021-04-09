Взявшего автограф у Холанда румынского судью отстранили от работы

Румынский арбитр Октавьян Шовре был отстранен от работы у себя в стране по решению судейского комитета, сообщает журналист Эмануэль Рошу в своем Twitter. Судья не будет работать на оставшихся матчах нынешнего розыгрыша национального чемпионата, сроки отстранения не названы.

Шовре, работавший боковыми арбитром в матче 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» (2:1), после игры взял автограф у форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда. Арбитр дождался футболиста в подтрибунном помещении и обратился к нему с просьбой расписаться в его блокноте. Норвежский форвард не отказал.

Позже стало известно, что Холанд подписал карточки, которые в дальнейшем будут выставлены на аукцион, все собранные средства от которого пойдут на помощь людям, больным аутизмом. Ранее карточки для благотворительного аукциона подписывал Лионель Месси.

Ранее стало известно, почему румынский судья взял автограф у Холанда после матча ЛЧ.