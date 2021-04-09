Баюл отреагировала на критику Тарасовой фразой «деньги она любит, а не Россию»

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл отреагировала на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Ранее бывшая фигуристка заявила, что фасон платья олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в котором она выступала на Играх-2018 в Пхенчхане, скопирован с ее костюма 1995 года. В ответ Тарасова сказала, что Баюл «и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах».

«Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У нее вся труппа распалась ее театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию…» — написала экс-спортсменка в Instagram.

Баюл является победительницей Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионкой мира (1993) и двукратной обладательницей золота первенств Украины (1993, 1994).

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал обвинения Баюл в адрес шоу Этери Тутберидзе.