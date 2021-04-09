КДК РФС отреагировал на информацию о конфликте после матча «Арсенал» — ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц отреагировал на информацию об инциденте, произошедшем после матча 1/4 финала Кубка страны между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА.

Встреча между командами, прошедшая в Туле 8 апреля, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. По информации СМИ, после матча в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами армейского клуба. Футболисты «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров красно-синих. Представители «канониров» обещали «проломить головы» специалистам. Конфликт удалось погасить после того, как игроков оттащили от тренеров.

«Пока без комментариев, мы ждем рапорт комиссара матча», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что игрокам «Арсенала» грозит уголовная ответственность за атаку на тренеров ЦСКА. По словам спортивного юриста Артема Пацева, возможны как спортивные санкции, так и возбуждение дела в зависимости от обстоятельств произошедшего.