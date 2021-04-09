Шашилов и Каминский останутся старшими тренерами сборных России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Михаил Шашилов и Юрий Каминский продолжат работу на постах старших тренеров женской и мужской сборных.

«Старшим тренером женской команды переназначен Шашилов, мужской — Каминский. Каминский продолжит работу с Максимом Максимовым, Шашилов — с Николаем Загурским. Вакансия тренера по стрельбе будет заполнена в ближайшее время», — сказал Майгуров в видео, опубликованном на YouTube-канале СБР.

В прошедшем сезоне Кубка мира российские биатлонисты завоевали семь медалей, две из которых — в личных гонках. Александр Логинов победил в индивидуальной гонке в Антхольце, а Эдуард Латыпов взял серебро в масс-старте в Эстерсунде.

Россияне завоевали золото в смешанной эстафете в Оберхофе и женской — в Антхольце. Также мужская национальная команда взяла серебро и две бронзы.

На чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке мужская команда взяла бронзу в эстафете.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону.