Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону

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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что главный тренер сборной Валерий Польховский по состоянию здоровья покинет пост.

«Польховский остается в должности главного тренера до 31 мая, но по состоянию здоровья мы приняли обоюдное решение, что он не продолжит работу в данной должности. С 1 июня должность будет вакантной. Может быть, к этой дате предложим ту или иную кандидатуру», — сказал Майгуров в интервью на канале СБР на YouTube.

Назначение Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону было согласовано в августе 2020 года. В прошедшем сезоне Кубка мира российские биатлонисты завоевали семь медалей, две из которых — в личных гонках. Александр Логинов победил в индивидуальной гонке в Антхольце, а Эдуард Латыпов взял серебро в масс-старте в Эстерсунде.

Россияне завоевали золото в смешанной эстафете в Оберхофе и женской — в Антхольце. Также мужская национальная команда взяла серебро и две бронзы.

На чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке мужская команда взяла бронзу в эстафете.

Ранее сообщалось, что старшие тренеры сборной России по биатлону сохранят свои посты.