Акинфеев поблагодарил фанатов ЦСКА за поздравления с юбилеем

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с юбилеем. Соответствующий пост футболист опубликовал в своем Instagram.

«Победа — лучший подарок! Спасибо за поздравления и поддержку!» — написал 35-летний вратарь.

Напомним, что ЦСКА 8 апреля одержал выездную победу над тульским «Арсеналом» в четвертьфинальном матче Кубка России.

Счет в матче открыл игрок туляков Евгений Луценко. Он отличился за 12 минут до свистка на перерыв. В самом начале второго тайма Вадим Карпов восстановил равновесие, а за четыре минуты до конца основного времени Марио Фернандес вывел красно-синих вперед.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают четвертое место, набрав 43 очка по итогам 24 туров. Следующий матч в чемпионате страны подопечные Ивицы Олича проведут 12 апреля на домашней арене против «Ротора» из Волгограда.

Ранее стала известна кандидатура на замену сербского специалиста Марко Николича в московском «Локомотиве».