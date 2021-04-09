Пять игроков СКА прошли допинг-тест после матча против ЦСКА

Пять игроков петербургского СКА прошли допинг-тест после четвертого матча финальной серии Западной конференции против московского ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, проверку прошли хоккеисты, которые рассматриваются штабом национальной сборной России в качестве потенциальных участников предстоящего чемпионата мира в Латвии.

Отметим, что Федерация хоккея России (ФХР) заключила соответствующий договор с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на проведение тестирований, позволяющих обнаружить в организме атлетов запрещенные вещества.



Напомним, что игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов рассказал о состянии здоровья капитана клуба Алексея Емелина, попавшего в больницу из-за проблем с печенью.