Пять игроков СКА прошли допинг-тест после матча против ЦСКА
Пять игроков петербургского СКА прошли допинг-тест после четвертого матча финальной серии Западной конференции против московского ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, проверку прошли хоккеисты, которые рассматриваются штабом национальной сборной России в качестве потенциальных участников предстоящего чемпионата мира в Латвии.
Отметим, что Федерация хоккея России (ФХР) заключила соответствующий договор с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на проведение тестирований, позволяющих обнаружить в организме атлетов запрещенные вещества.
Напомним, что игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов рассказал о состянии здоровья капитана клуба Алексея Емелина, попавшего в больницу из-за проблем с печенью.