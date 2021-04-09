Овечкин забросил 726-ю шайбу в НХЛ

В эти минуты идет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».

Российский нападающий Александр Овечкин в середине второго периода распечатал ворота Джереми Свеймена и сократил отставание в счете.

Для 35-летнего форварда эта шайба стала 20-й в нынешнем розыгрыше НХЛ. Всего в 35 играх сезона-2020/21 Овечкин набрал 35 очков.

После двух периодов счет в матче 3:2 в пользу «Бостона».

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ россиянин провел 1187 игр, в которых забросил 726 шайб и отдал 597 результативных передач.

В 2018 году Овечкин вместе со своей командой стал обладателем Кубка Стэнли и индивидуального приза «Конн Смайт Трофи», вручаемого самому ценному игроку плей-офф.

Ранее бывший нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов рассказал о состянии здоровья капитана клуба Алексея Емелина, попавшего в больницу из-за проблем с печенью.