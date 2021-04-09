СКА выиграл четвертый матч серии против ЦСКА в плей-офф КХЛ
В четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Западной конференции петербургский СКА оказался сильнее московского ЦСКА.
Встреча прошла в Ледовом дворце города Санкт-Петербург в присутствии 9 224 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский нападающий Линден Вей, шведский форвард Мальте Стремвалл и россиянин Василий Подколзин.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Максим Шалунов с передачи Максима Мамина.
После этого успеха подопечные Валерия Брагина сократили отставание в серии. После четырех поединков в серии до четырех побед счет стал 3:1 в пользу столичных армейцев.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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