Ибаньес принес «Роме» победу над «Аяксом» в матче 1/4 финала Лиги Европы

В первом матче четвертьфинального раунда Лиги Европы итальянская «Рома» одержала победу над нидерландским «Аяксом».

Встреча прошла в Амстердаме на стадионе »Йохан Кройф Арена» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник Лоренцо Пеллегрини и бразильский защитник Ибаньес.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил хавбек Дэви Классен.

Ответная игра состоится в Риме 15 апреля.

Напомним, что победитель этой пары встретится в полуфинале с сильнейшей командой в противостоянии «Гранады» и «Манчестер Юнайтед».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог оказаться в петербургском «Зените».