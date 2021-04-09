Ибаньес принес «Роме» победу над «Аяксом» в матче 1/4 финала Лиги Европы
В первом матче четвертьфинального раунда Лиги Европы итальянская «Рома» одержала победу над нидерландским «Аяксом».
Встреча прошла в Амстердаме на стадионе »Йохан Кройф Арена» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник Лоренцо Пеллегрини и бразильский защитник Ибаньес.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил хавбек Дэви Классен.
Ответная игра состоится в Риме 15 апреля.
Напомним, что победитель этой пары встретится в полуфинале с сильнейшей командой в противостоянии «Гранады» и «Манчестер Юнайтед».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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