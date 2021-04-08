Застреливший семью из пяти человек в США оказался экс-игроком НФЛ

Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Филипп Адамс застрелил пятерых человек, передает USA Today.

Спортсмен был найден мертвым в своем доме с огнестрельным ранением, которое он нанес сам себе.

32-летний спортсмен играл за «Нью-Ингланд Пэтриотс» и «Сан-Франциско 49».

«Сейчас ничего не понятно. Мы усиленно работаем, чтобы получить больше информации по этому происшествию. Многочисленные следователи ищут ответы и надеются пролить свет на эту историю», — сказал шериф Кевин Толсон.

Также Толсон отметил, что у них есть улики, которые подтверждают вину спортсмена, но не стал рассказывать подробностей.

В результате стрельбы погибли пять человек. Роберт Лесли и его жена Барбара Лесли были обнаружены дома, они, а также двое их внуков умерли от огнестрельных ранений. Джеймс Льюис из Гастонии работал у них в доме и скончался от огнестрельных ранений.

Ранее сообщалось о том, что в США семья из пяти человек была застрелена в собственном доме.