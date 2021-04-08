Руководство Российского футбольного союза (РФС) обратится в комитет по этике из-за скандального твита «Уфы», передает Sport24.

Напомним, в Twitter башкирского клуба было опубликовано следующее сообщение: «Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то, что это?» К посту была прикреплена видеозапись спорного эпизода, по итогам которого в ворота грозненского клуба не был назначен пенальти.

«Руководство РФС обратится в комитет по этике за оценкой действий ФК «Уфа», — сообщили в организации.

«Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: «Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?» Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку», — объяснили ранее ситуацию в клубе из Башкортостана.

Ранее футбольный клуб «Сочи» пожаловался на судейство в матче против «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России.