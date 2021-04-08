Игроки «Баварии» Зюле и Горетцка пропустят ответный матч с «ПСЖ»
Защитник «Баварии» Никлас Зюле и полузащитник Леон Горетцка получили травмы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Оба футболиста были заменены в первом тайме. У Зюле разрыв мышцы бедра, а у Горетцки растяжение этой же мышцы.
Оба игрока, скорее всего, пропустят ответный матч с парижанами, сообщает Bild в своем Twitter.
Также в ответном матче не сыграют нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски и вингер Серж Гнабри.
Матч завершился гостевой победой парижан со счетом 3:2. Дублем в составе победителей отметился французский нападающий Киллиан Мбаппе, еще один мяч на счету защитника Маркиньоса. В составе «Баварии» отличились Томас Мюллер и Максим Шупо-Мотин, отправивший мяч в сетку ворот своей бывшей команды.
Ответный поединок состоится во Франции, где «ПСЖ» примет «Баварию» на стадионе «Парк де Пренс» во вторник, 13 апреля.
Ранее сообщалось, что Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов.