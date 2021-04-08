ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и глава отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по глобальному развитию футбола Арсен Венгер сообщил, что система автоматического определения офсайда может быть внедрена на чемпионате мира в Катаре, который пройдет в 2022 году, сообщает The Times.

«Думаю, система автоматического определения офсайда будет готова к 2022 году. «Автоматическое» в данном случае означает, что лайнсмену напрямую идет сигнал, линейный судья видит на своих часах красный цвет и понимает, был офсайд или нет.

Сейчас бывают ситуации, когда игроки ждут, чтобы понять, был офсайд или нет. В среднем время ожидания составляет около 70 секунд, иногда 80 секунд, иногда немного дольше, когда ситуацию очень сложно оценить», — заявил Венгер.

По его словам, это важно, поскольку празднования «часто отменяются из-за незначительных ситуаций».

«В полуавтоматической системе сигнал сначала поступает к VAR (технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов), который сигнализирует лайнсмену. Я настаиваю на автоматической системе, чтобы сигнал шел напрямую к лайнсмену», – сказал Венгер.

Напомним, что Арсен Венгер покинул «Арсенал» по окончании сезона 2017/2018 после 22 лет в клубе.

Ранее сообщалось, что «Уфа» в нецензурной форме возмутилась работой судей в матче с «Ахматом».