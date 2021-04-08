«Купил футбольный клуб, чтобы захватить власть в стране»: вышел фильм об олигархе Березовском

На YouTube-канале «Невиданный футбол» вышел новый документальный фильм — о Борисе Березовском и его футбольных махинациях.

В фильме рассказывается о том, как в 2004 году группа инвесторов во главе с Борисом Березовским купила футбольный клуб «Коринтианс» из Сан-Паулу, погасила 20-миллионный долг клуба и сделала ряд громких покупок на трансферном рынке, главными из которых были переходы Карлоса Тевеса из «Боки» ($ 22 млн.) и Хавьера Маскерано из «Ривера» ($ 16 млн.).

В результате Березовскому был запрещен въезд в Бразилию и правительство даже планировало объявить олигарха в розыск через Интерпол. Все счета фонда MSI, который был связан с бизнесменом были заморожены.

«Борис Березовский купил футбольный клуб, чтобы захватить власть в стране. Когда мы его задержали, то неожиданно выяснилось, что он под охраной Федеральной военной полиции Бразилии. Это авторитетная силовая структура, которая находилась у него на зарплате. Мы были вынуждены его отпустить», — рассказал в фильме шеф полиции Сан-Паулу Ромео Тума.

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