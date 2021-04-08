Форвард «Спартака» Джордан Ларссон заинтересовал дортмундскую «Боруссию»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов европейских клубов, сообщает Goal.com.

По информации источника, вариант с приобретением шведского футболиста рассматривает дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб может в скором времени покинуть звездный форвард Эрлинг Холанд, на которого претендуют все топ-клубы мира, в этом случае «шмелям» потребуется замена. В клубе видят в Ларссоне идеальное дополнение к составу и уверены, что у него большой потенциал.

Помимо «Боруссии» интерес к Джордану проявляет лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе со Sport24 cказал, что официальных запросов не поступало.

Ларссон забил 12 голов в 23 матчах за «Спартак» в РПЛ. Контракт 23-летнего шведа истекает летом 2023 года.

Погоня за чемпионством продолжается: «Спартак» прибил «Ростов».