Источник: в крови Емелина не обнаружили следов наркотиков

В крови хоккеиста сборной России и омского «Авангарда» Алексея Емелина не обнаружили следов наркотиков, сообщает телеграм-канал Baza.

Источник сообщает, что спортсмену был поставлен диагноз — острая печеночная недостаточность. По версии врачей института Склифосовского, Емелин после травмы мог принять слишком большое количество обезболивающих, поскольку в его крови были найдены следы ибупрофена и парацетамола. Сейчас спортсмена вернули из обсервации в отделение трансплантологии.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВД начал проверку по факту обнаружения в крови хоккеиста следов наркотических средств, в частности опиатов и каннабиноидов. В пресс-службе МВД по Республике Татарстан подтвердили, что данные медицинской экспертизы поступили в ведомство.

Напомним, что после первого матча финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) капитан «Авангарда» Емелин почувствовал себя плохо и был госпитализирован в НИИ Склифосовского.

Ранее сообщалось, что 10 игроков «Ак Барса» и «Авангарда» после матча прошли допинг-контроль.