Д. Комбаров: в «Спартаке» любой тренер на расстрельной должности

Экс-игрок «Спартака», а ныне защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о грядущих тренерских перестановках в «Спартаке».

«Наверное, надо решать вопрос не в последний момент. Если бы я был руководителем, то постарался бы принять решение уже сейчас. Чтобы тренер дал четкий ответ: остается он или нет. В «Спартаке» любой новый тренер изначально на расстрельной должности. Чтобы его полюбили, он должен дать результат. Если этого не будет, болельщики объективно станут его критиковать. Если будет результат, то любой через месяц-два станет любимцем», — цитируют Комбарова «Известия».

Напомним, что нынешний наставник «Спартака» Доменико Тедеско зимой объявил о том, что не будет продлевать истекающий по окончании сезона контракт и покинет клуб.

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков после победы над «Ростовом» заявил, что руководство клуба беседовало с Тедеско на тему продления контракта, но тот подтвердил свое первоначальное решение, даже несмотря на то, что команда идет на втором месте и может попасть по итогам чемпионата в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» рассказал о шансах команды на победу в чемпионате.