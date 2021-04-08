«Рад за Ивицу, но решение ЦСКА удивило»: Ярошик прокомментировал назначение Олича

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера армейского клуба. Свой первый матч на новом посту хорват выиграл у «Тамбова» со счетом 2:1.

«Во-первых, хочу сказать, что я очень рад за Ивицу и буду поддерживать его. Но решение клуба удивило, ведь у Олича нет никакого тренерского опыта. В ЦСКА всегда действовали хладнокровно — странно, что в такой важный момент в команду взяли специалиста, который прежде нигде не работал главным. Но повторюсь, мы с Ивицей навсегда останемся друзьями, и я буду желать ему только счастья и удачи», — цитирует Ярошика «RT на русском».

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

Свой первый матч в качестве главного тренера армейцев Олич провел 4 апреля против «Тамбова» в Саранске. ЦСКА выиграл со счетом 2:1.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА.

Победа не без помощи судей: Олич дебютировал в качестве тренера ЦСКА.