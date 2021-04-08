Игрок «Валенсии» назвал Ла Лигу сообщником расистского скандала в матче с «Кадисом»

Футболист «Валенсии» Муктар Диакаби выступил с критикой Ла Лиги после расистского скандала в матче с «Кадисом» в чемпионате Испании.

«Молчать — значит быть сообщником. Ла Лига, Добрый вечер», написал Диакаби в Twitter.

Футболисты «Валенсии» ушли с поля в первом тайме матча с «Кадисом» из-за расистских оскорблений в адрес Муктара Диакаби.

На 36-й минуте после столкновения с защитником «Кадиса» Калой игрок «Валенсии» пошел выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. По сообщениям СМИ, Кала назвал Диакаби «черным дерьмом». После небольшой потасовки между игроками и общением с главным арбитром встречи «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле.

Матч был возобновлен спустя несколько минут после инцидента. Игроки «Валенсии» вернулась на поле без Диакаби, которого заменил Уго Гильямон. В «Валенсии» сообщили, что сам Диакаби попросил своих товарищей по команде вернуться на поле.

«Уродливое оскорбление»: расистский скандал в матче с участием клуба Черышева.